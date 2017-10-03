Нобелевскую премию по физике дали за обнаружение гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Об этом объявили в Шведской королевской академии наук. Об экспериментальном подтверждении теории Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах объявили в феврале 2016 года (само открытие произошло в сентябре 2015 года). Для этого использовали Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO).



В ней при помощи лазера измеряли длину четырехкилометровых тоннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.



Волны появились из-за столкновения двух черных дыр. Они были зафиксированы на LIGO в США через 1,3 миллиарда лет.



Гравитационные волны — колебания гравитационного поля, которые происходят из-за перемещения массивных объектов. По теории Эйнштейна эти волны распространяются со скоростью света.



Ранее была вручена премия по физиологии и медицине. Ее получили американцы Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытия молекулярных механизмов, которые стоят за «биологическими часами».



Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

