Саакашвили попросил политического убежища в Украине

Бывший Президент Грузии, Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала, передают Украинские новости. "Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища - это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище", - сказал юрист.



Он также добавил, что Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили. При этом ответ должен был поступить в течение суток.



Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что грузинские власти при содействии Украины готовят ему обвинение в попытке государственного переворота.



В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко назвал причины, которые мешают экстрадировать бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили в Грузию.

