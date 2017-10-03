Рада дала старт судебной реформе

Депутаты во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата при необходимых 226.



Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.



"Предварительный анализ текста законопроекта показывает, что отдельные его положения не учитывают конституционных предписаний, не согласуются с другими законодательными актами, содержащие внутренние несогласованности, не учитывают европейских стандартов четкости, ясности, понятности, краткости, последовательности, эффективности, результативности и пропорциональности закона", - говорится в заключении Главного юридического управления парламента.



Также было высказано предостережение, что новый закон затрудняет доступ граждан к судопроизводству и гласность судебных заседаний.



Проект закона предусматривает принятие решений палатой, объединенной палатой или Большой палатой Верховного суда. Коллегия может передать дело на рассмотрение палаты, в состав которой входит эта коллегия, или объединенной палаты или Большой палаты Верховного Суда, если не согласна с практикой правоприменения в подобных правоотношениях.



Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины.



За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения.



Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.



Документ также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.



Перед этим парламент в течение 7 пленарных дней рассмотрел 4383 поправок к закону.



"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", – сказал спикер Андрей Парубий.



Ряд народных депутатов заявили о кнопкодавстве при голосовании этого документа.

