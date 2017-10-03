Численность Вооруженных сил Украины достигла 250 тысяч

Армия Украины находится на предельном лимите численности, который предусмотрен законом - 250 тысяч человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



По словам начальника главного управления персонала – замначальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.



"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил – 250 тысяч. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", – сказал Артеменко на брифинге в Киеве.

