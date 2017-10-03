Украинский экспорт в США вырос на 118% за полгода

Экспорт украинских товаров в США возрос в 2,2 раза за первые 7 месяцев 2017 года.



Об этом сообщает в Facebook Министерство экономического развития и торговли.



"Украинский экспорт товаров в США вырос за 7 месяцев 2017 года в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2016", - говорится в сообщении.



Доминировали поставки черных металлов – 53% и изделий из черных металлов -6%; оборудование – 7%; части летательных аппаратов – 5%; меда – 4%; руды – 4%; оптических приборов – 3%.



Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 97,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и составил $41,0 млн.



Также за 7 месяцев с начала года двухсторонний товарооборот между странами вырос на 62% и составил $2 млрд.



Кроме того, за 6 месяцев 2017 года в экономику Украины было привлечено $537 млн инвестиций из США.



Их наибольший объем привлечен к предприятиям в сферах оптовой и розничной торговли – 25%; промышленности – 23%; операций с недвижимым имуществом – 13%; строительства – 9%; профессиональной, научной и технической деятельности – 8%; финансовой и страховой деятельности – 6 %.

