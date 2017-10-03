Путин прокомментировал референдум в Каталонии

Президент России Владимир Путин считает прошедший в Каталонии референдум внутренним делом Испании. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот от новых послов.



При этом Путин уверяет, что в Москве переживают за Испанию.



"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — сказал он.



Президент РФ выразил надежду, что кризис в стране скоро разрешится.

