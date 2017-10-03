Добкин заявил о выходе из Оппоблока

Народный депутат Михаил Добкин заявил о выходе из Оппозиционного блока. Об этом он написал у себя в Facebook во вторник, 3 октября.



"Все вместе взятые, так называемые, диктаторские законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной реформе. И ещё. С этого дня я беспартийный", – написал бывший регионал.



Напомним, народные депутаты 3 октября во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу. При этом 20 из 43 депутатов Оппоблока в Раде отдали свои голоса "за". Против голосовали только Добкин и Вадим Новинский.



Еще год назад президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о Высшем совете правосудия.

