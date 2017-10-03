Украинцы считают, что "безвиз" с ЕС приведет к оттоку рабочей силы

54% украинцев убеждены, что внедрение безвизового режима со странами ЕС приведет к увеличению выезда из Украины активного трудоспособного населения, еще 26% склонны так считать.



Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 54% считают, что рабочая виза является необходимой для трудоустройства за границей, 29% считают, что рабочая виза является необязательной.



При этом 52% украинцев считают, что "безвиз" принесет скорее позитивные последствия для Украины. 17% полагают, что это не будет иметь никаких последствий, 18% ожидают скорее негативные последствия, 13% затруднились ответить.



29% респондентов очень заинтересованы и 26% скорее заинтересованы в существовании безвизового режима Украины с Евросоюзом. 12% не заинтересованы в этом, а 26% совсем не заинтересованы.



Недавние решения Польши и Венгрии об упрощении условий трудоустройства для украинцев 70% опрошенных считают скорее шагом для улучшения экономик этих стран, 18% оценивают это как шаг навстречу Украине.



Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1 тыс 200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.

