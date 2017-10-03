Более трети украинцев хотели бы иметь двойное гражданство

35% украинцев хотели бы иметь двойное гражданство, 60% не хотели бы иметь его, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".



При этом среди желающих 42% хотели бы иметь второе гражданство одной из стран ЕС, 18% - США, 15% - Канады, 12% - России, 10% - других государств.



Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. В ходе исследования было опрошено 1 тыс. 200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.

