Названа главная защита Крымского моста

Российские гидроакустические системы могут установить для охраны Крымского моста, сообщил директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй.



Система позволит запеленговать нарушителя и передаст все данные, необходимые для его задержания. Ее разработкой занимается дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт «Атолл», специализирующийся на методах гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов.



«Уже сейчас эти системы успешно применяются как на военно-морских, так и на критически важных гражданских объектах, в частности на плотинах гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий», — добавил Чуй.



Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на декабрь 2018 года.

