Европарламент принял резолюцию с критикой переговоров по Brexit

Депутаты Европарламента (ЕП) выразили недовольство ситуацией на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В резолюции, принятой во вторник на сессии ЕП в Страсбурге, указывается на отсутствие прогресса по главным вопросам.



В документе депутаты отмечают, что "прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров (25-28 сентября) с Великобританией недостаточен". По мнению парламентариев, нет продвижения по трем ключевым позициям - "защите прав граждан Евросоюза и Великобритании, разъяснению финансовых обязательств Великобритании и по урегулированию вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии".



Как отметил глава Европарламента Антонио Таяни, "защита прав граждан является абсолютным приоритетом для Европейского парламента". По его словам, "соглашение о выходе должно обеспечивать полный набор прав, которые имеют граждане в настоящее время по существующему законодательству ЕС". "Дополнительные гарантии того, что законодательство ЕС будет соблюдаться до момента окончательного выхода Соединенного Королевства, также являются ключевыми для быстрого завершения первой фазы переговоров", - заметил он.



В кулуарах страсбургского дворца напоминают, что последнее слово в урегулировании взаимоотношений Брюсселя и Лондона принадлежит ЕП. Законодатели могут либо принять договор, либо его отвергнуть.

