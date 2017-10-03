На срочную службу в ВСУ до конца осени призовут почти 10,5 тыс. человек

На срочную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 30 ноября будет призвано около 10,5 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко. "Для комплектации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований планируется [со 2 октября по 30 ноября] призвать и направить 10460 человек", - информировал Артеменко.



В частности, в ВСУ планируется призвать 6360 человек, в Национальную гвардию - 3500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек.



На срочную службу направляются молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Солдаты, матросы, сержанты и старшины должны будут отслужить 18 месяцев, а имеющие высшее образование - 12 месяцев. Артеменко также пообещал, что срочники на службу в зону силовой операции в Донбассе направляться не будут.



Соответствующее распоряжение о численности призывников нынешней осенью было принято 20 сентября кабинетом министров Украины. Стоимость призывной кампании оценивается в 34,4 млн гривен (около $1,3 млн).

