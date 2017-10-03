ВБ назвал недостаточным рост ВВП Украины на 2%

Директор Всемирного банка (ВБ) по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что ВБ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. Об этом сообщает «Интерфакс». Она также подчеркнула, что данный рост является недостаточным для страны.



«Мы видим риск, что Украина может попасть в ловушку низких темпов роста. Украине необходимы дальнейшие реформы для достижения роста ВВП 4% и выше», — сказала Кахконен.



Также стало известно, что ВБ оставил без изменения прогноз роста украинской экономики в 2018 и 2019 годах.

