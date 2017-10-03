В Украину в ближайшие сутки придут дожди

В ближайшие сутки 4 октября холодный воздух постепенно покинет территорию Украины, а с Западной Европы переместится более теплая воздушная масса; погоду большинства областей будет определять атмосферный фронт, несущий с собой дожди, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой областях, и днем в Карпатском регионе, северных и большинстве центральных областей ожидаются дожди; на остальной территории – без осадков.



Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 7-12 м/с, в северных и местами в центральных областях ночью кое-где порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря до 12°, в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла, в Одесской и Николаевской до 20°, в северных и местами западных областях 9-14°.



В Киеве 4 октября ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 октября самая высокая температура днем была 25,3° в 1918 году, самая низкая ночью 2,6° в 1910 году.



В Украине 5 октября в западных, северных, местами центральных и восточных областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории – без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 5-11° тепла, на побережье Черного моря до 14°, в восточных регионах и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 10-16° тепла, на юге до 20°.



В Киеве 5 октября местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 12-14°.

