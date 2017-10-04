Госдеп: США не стремятся сменить режим в КНДР и не ищут повода для вторжения

Соединенные Штаты пытаются найти дипломатическое решение ситуации вокруг КНДР и не стремятся сменить режим в Пхеньяне или вторгнуться в страну. Об этом заявила во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Текст ее выступления распространила пресс-служба всемирной организации.



"Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения этого кризиса и не стремятся сменить режим в Северной Корее, свергнуть его, добиться ускоренного воссоединения полуострова, а также не ищут повода для того, чтобы направить войска на север демилитаризованной зоны. В то же время Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность себя и своих союзников. Мы продолжим работать с Республикой Кореей и Японией, предпринимая все необходимые меры для сдерживания и защиты от любого нападения со стороны Северной Кореи", - сказала Фридт.



Она назвала ракетно-ядерную программу КНДР "самой большой угрозой" для международного мира и безопасности на сегодняшний день. Разрабатывая ядерное оружие и средства его доставки, северокорейское руководство нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, отметила дипломат. По ее словам, "провокационные действия" КНДР подчеркивают необходимость того, чтобы каждая страна оказала "усиленное дипломатическое и экономическое давление на режим пока кризис не разрешится".



Отвечая на выпады американской стороны, представитель делегации КНДР на заседании 1-го комитета Генассамблеи заявил, что его страна разрабатывает ядерное оружие "в ответ на реальную угрозу со стороны США". По его словам, именно Соединенные Штаты первыми в истории применили ядерное оружие в Японии в 1945 году, затем угрожали его применением в ходе Корейской войны, а после разместили стратегические вооружения в Южной Корее и начали проводить крупномасштабные военные маневры в регионе.



В ходе последовавшей перепалки США предупредили, что "никогда не признают" ядерный статус КНДР, в ответ на что северокорейская делегация отметила, что не нуждается в чьем- либо признании, а также призвала Вашингтон сначала уничтожить собственное ядерное оружие, после чего требовать аналогичных шагов от других стран.

