"Батькивщина" обжалует пенсионную реформу в КС, "Оппоблок" также намерен добиваться ее отмены

Фракция "Батькивщина" обжалует принятую во вторник пенсионную реформу в Конституционном суде Украины.



"...мы обжалуем это псевдореформу в Конституционном суде как сужающую и нарушающую права граждан. Наша фракция считает реформу пенсионным геноцидом и сегодня голосовала против нее", - говорится в заявлении "Батькивщины".



Во фракции также заверили в готовности провести "настоящую пенсионную реформу, чтобы люди получали справедливую пенсию".



В свою очередь, фракция "Оппозиционный блок" также заявила о том, что "будет добиваться отмены нынешней пенсионной реформы".



"Оппозиционный блок" будет добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде. Единственный путь для спасения пенсионной системы и получения людьми достойных пенсий – это возрождение экономики и создание рабочих мест. Мы знаем, как это сделать, после победы на выборах мы сделаем всё необходимое, чтобы жизнь не только пенсионеров, но всех украинцев изменилась к лучшему", - сказано в заявлении "Оппоблока".



Верховная Рада во вторник, 3 октября, приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.



За данный законопроект ни одного голоса "за" не дали парламентарии от фракций "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

