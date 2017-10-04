Апелляция генерала Назарова по делу сбитого Ил-76 частично удовлетворена

Днепровский апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство генерал-майора Виктора Назарова, приговоренного к 7 годам тюрьмы за служебную халатность, повлекшую катастрофу военно-транспортный самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года, сообщает "5 канал".



"Суд согласился пересмотреть выводы двух военно-тактических экспертиз из 30, на которых настаивал Назаров", - отмечается в сообщении.



Прокуроры уверены, что дополнительный пересмотр экспертиз будет иметь минимальное влияние.



Следующее заседание назначено на 30 октября.



Как сообщалось, в марте 2017 года Павлоградский суд признал виновным и приговорил к 7 годам тюрьмы Назарова, который обвинялся в служебной халатности, повлекшей катастрофу военно-транспортный самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года.



В ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

