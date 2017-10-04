Муженко заявил о космических аппаратах над складом в Калиновке во время взрывов

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что можно говорить о спланированной диверсии на военном складе в Калиновке. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK. По словам Муженко, кроме того, что были отключены связь и энергообеспечение, над военным арсеналом были замечены космические аппараты.

"У меня есть ощущение, что это диверсия. Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Это случайность? Возможно. Вследствие, возможно, каких-то ремонтных работ. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света, как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него", - сказал Муженко.



26 сентября около 22:00 на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.



Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал "пидозры" руководству взорванных складов в Калиновке.



Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что при пожарах в Балаклее и Калиновке армия потеряла огромное количество боеприпасов, и за это должны отвечать все, на ком лежит ответственность за оборону страны, начиная с начальника Генштаба.



Муженко ответил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее, однако не хотел бы, чтобы все проблемы и недостатки были возложены на него и подчиненных.





