Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область объявит о независимости в течение нескольких дней. Он сказал об этом в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си.



"Правительство [Каталонии] начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей", - сказал Пучдемон.



В минувшее воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе автономии из состава Испании, в котором поучаствовали 2,26 млн из 5,31 млн граждан, имеющих право голоса. Большинство голосовавших высказались за отделение Каталонии. Официальные власти Испании назвали прошедший референдум незаконным, но в Барселоне, еще до начала голосования, было заявлено о легитимности плебисцита.

