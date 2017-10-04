Jaguar разогнал лыжника до рекордных 188 км/час

Новый универсал Jaguar XF Sportbrake и бывший член лыжной олимпийской сборной Великобритании Грем Белл установили новый мировой рекорд скорости "буксировки" человека на лыжах.



После нескольких попыток на территории испытательного центра Jaguar Land Rover Arctic Revi в шведском Арьеплуге при температуре воздуха минус 28 градусов Цельсия XF Sportbrake и Белл достигли средней максимальной скорости 117 миль в час (188 км/час), побив предыдущий рекорд Книги Гиннесса более чем на 76 км/ч, сообщает портал Motor1.



Видеозапись этого события появилась на YouTube-канале британского автопроизводителя 3 октября.



В качестве "тягача" использовался XF Sportbrake, оснащенный 3,0-литровым бензиновым турбированным двигателем V6 мощностью 380 лошадиных сил и системой полного привода, уточняет сайт Motor.ru.







