Парфюм опасен для здоровья

По данным исследователя Кейт Гренвилл, у каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы, включая головные боли, астму и сыпь. А предыдущее исследование, проведенное в 2014 году, показало, что парфюм был причиной трех четвертей случаев мигрени, вызванной запахами, пишет The Deccan Chronicle.



Кейт Гренвилл обнаружила: почти во всех парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Производители парфюмерии не обязаны разглашать ингредиенты. Это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны.



Например, бета-дамасценон (соединение из розового масла) может спровоцировать аллергическую реакцию. А 1,8-цинеол способен вызвать повреждение печени. Правда, эти соединения представляют угрозу для здоровья только в том случае, если используются в больших количествах.

