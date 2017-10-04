Ford урежет расходы на $14 млрд

Автопроизводитель Ford Motor планирует сократить расходы на $14 млрд и отказаться от разработки некоторых моделей автомобилей. Новый гендиректор компании Джим Хэкетт планирует сконцентрироваться на создании кроссоверов, внедорожников, грузовиков, электромобилей и беспилотных машин, сообщает Bloomberg.



В течение следующих 5 лет Ford хочет сократить расходы на материалы на $10 млрд и инженерию на $4 млрд, но увеличит финансирование на запуск моделей среднеразмерного пикапа Ranger и внедорожника Bronco.



Помимо этого, автопроизводитель планирует перераспределить $7 млрд которые были предназначены на разработку легковых машин на внедорожники и грузовики. Также компания будет активно участвовать в слияниях, поглощениях и совместных предприятиях.



Джим Хэкетт занял должность гендиректора Ford Motor в мае. В компанию он пришел год назад и руководил подразделением Smart Mobility, которое не считалось ключевым. Оно занимается разработками в области беспилотных автомобилей.

