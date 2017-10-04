Украина и МВФ обсудят ценообразование на газ на следующей неделе

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсудят ценообразование на газ для населения в рамках переговоров на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив. "Переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне, туда едет министр финансов Украины", - сказал он на "круглом" столе в Киеве в среду.



И.Прокопив добавил, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ.



"Пока мы заморозили цену", - подытожил он.



Как сообщалось, постановление Кабмина №187 предусматривает коррекцию цены газа отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго) в зависимости от изменения цены на европейском хабе.



Расчеты "Нафтогаза" показывают что согласно формуле, заложенной в постановлении Кабмина, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.



Вместе с тем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовал новой цены.

