Amazon оштрафуют на сотни миллиардов евро – СМИ

Европейская комиссия сегодня объявит решение о штрафе в несколько сотен миллионов евро для технического гиганта Amazon. Как сообщает Financial Times, штраф наложен за использование схемы уклонения от уплаты налогов в Люксембурге.



Ранее Еврокомиссия вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии, Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге. Она также попросила Бельгию собрать недоплаченные налоги с 35 компаний.

