Гройсман выделит 1 млрд грн на программу "Доступные лекарства"

В 2018 году государство выделит на программу "Доступные лекарства" 1 млрд грн.



Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Эспрессо.TV.



"На следующий год мы закладываем 1 млрд грн на финансирование этой системы. Перечень лекарств будет расширен, люди получат больший доступ к этой системе", - сказал Гройсман.



Глава Кабмина отметил, что по этой программе 6,5 млн граждан получили лекарства бесплатно.



"Более 6,5 млн украинцев получили рецепты на бесплатные лекарства. Люди, которые не могли их приобрести, получили их бесплатно от государства", - добавил Гройсман.

