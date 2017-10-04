Аваков требует изменить судебную реформу

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков требует отменить в законе №6232 ограничения сроков досудебного расследования 6 месяцами. Об этом министр заявил в комментарии Украинским новостям. "Мы настаиваем это исправить", - сказал он. По его словам, президент Петр Порошенко должен учесть замечания и внести соответствующие правки в закон.



Отметим, что согласно новому закону, правоохранители обязаны вручать лицу сообщение о подозрении не позднее 6 месяцев с начала досудебного расследования.



Поправка предусматривает изменение в Уголовном процессуальном кодексе сроков исчисления досудебного расследования.



Таким образом, предусмотрено, что срок досудебного расследования в отношении тяжких и особо тяжких преступлений до вручения подозрения составляет 6 месяцев, в отношении преступлений небольшой и средней тяжести - 3 месяца, в отношении уголовных проступков - 2 месяца.

