Европарламент потребует усилить санкции против РФ из-за репрессий в Крыму

Члены Европарламента призывают Евросоюз расширить экономические и персональные санкции против России и лиц, которые причастны к преследованию крымских татар и других украинских заложников Москвы. Об этом сообщает Укринформ.



Пункт об этом включен в проектов пяти зарегистрированных резолюции законодательного органа ЕС относительно дел крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.



В Европарламенте подчеркнули, что санкции ЕС против России за аннексию Крыма будут оставаться до восстановления сувернитету Украины над Крымом.



"ЕП также призывает Совет ЕС разработать следующий пакет санкций против России, который будет активирован, если Россия откажется прекратить преследование Меджлиса крымских татар и будет продолжать совершать другие нарушения прав человека в Крыму", - говорится в проекте резолюции.



Кроме того, депутаты планируют призвать Совет ЕС расширить персональные экономические санкции и наложить визовый запрет на лиц, которые ответственны за фабрикации политических дел и незаконных приговоров на территории оккупированного Крыма.



Также в проекте документа содержится требование к руководству России немедленно и безусловно освободить всех незаконно заключенных в Крыму и на российской территории украинских политических заложников, отменить все выдвинутые им обвинения и прекратить репрессии против крымских татар.



Европейские консерваторы и реформисты в своем документе поддержали идею создания международной переговорной платформы для деоккупации Крыма.



Европарламентарии также напомнили Москве о ее полную ответственность, как оккупационной власти, за соблюдение прав человека в Крыму и требуют допустить на территорию полуострова международные мониторинговые группы, в том числе под эгидой ООН.



Дебаты о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму и голосование соответствующей резолюции состоятся в четверг в Страсбурге.

