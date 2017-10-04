На украинском консульстве в Польше нарисовали свастику и виселицу

В городе Жешув на юге Польши неизвестный вандал разрисовал почетное консульство Украины. На стене появились надписи об ОУН-УПА и изображение свастики, пишет Rzeszow-news.



По информации издания, инцидент произошел в минувшую субботу. Местные жители заметили неизвестного мужчину, который разрисовывал почетное консульство Украины. Утверждается, что его призывали остановиться, но вандал не обращал внимания на замечания и спокойно ушел.



На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus (убирайтесь – ред.), свастику и надпись на русском языке "нет".



Сотрудница консульства вызвала полицию. Правоохранители проводят расследование по ст.256 Уголовного кодекса Польши о подстрекательстве к межнациональной ненависти.

