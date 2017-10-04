Мошенник продал украинцам фальшивых авиабилетов на 1,5 млн грн

Правоохранители задержали злоумышленника, который подозревается в мошенничестве с продажей авиабилетов на 1,5 млн гривен. Об сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Мужчина незаконно использовал информацию, полученную из системы бронирования авиабилетов одного из популярных туристических онлайн-агентств, получал и продавал билеты различных авиакомпаний для выезда в страны Европейского Союза и США стоимостью от 40 до 180 000 гривен. Для поиска и реализации авиабилетов мошенник организовал онлайн-площадку.



Подозреваемый успел продать около 30 билетов на общую сумму около 1,5 миллиона гривен.



По факту открыты уголовные производства по статьям о мошенничестве и несанкционированном использовании информации (ч.3 ст.190 и ч.1 ст.362 УК). Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

