Бельгийские и французские десантники устроили побоище в ночном клубе в Габоне

Французские и бельгийские десантники устроили побоище в одном из ночных клубов столицы Габона Либревиле. Об этом в среду, 4 октября, сообщает DH.be.



В результате драки ранения и травмы получили трое граждан Габона. Заведению причинен значительный материальный ущерб. О пострадавших среди военнослужащих не сообщается.



По факту данного происшествия бельгийская военная прокуратура начала расследование в отношении восьми солдат третьего батальона Тиленского воздушно-десантного полка. Они отправлены к месту постоянной дислокации в Бельгии.



О мерах в отношении французских военных не сообщается. Десантники из обеих стран принимали участие в учениях «Тропический шторм».

