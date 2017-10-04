Нобелевскую премию по химии дали за мгновенную заморозку биологических образцов

Нобелевскую премию по химии в 2017 году присудили Жаку Дюбоше, Хоакиму Франку и Ричарду Хэндерсону за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет изучать биологические образцы. Об этом 4 октября объявили в Шведской королевской академии наук. Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.



Разработка нового метода микроскопии позволяет изучать биомолекулы, остановленные в движении, что «расширяет общие познания химических принципов жизни и возможности в разработке лекарств».



Расположение атомов в молекулах: а) белка, отвечающего за «биологические часы»; b) измерителя давления, который задействован в органах слуха; c) вируса Зика



Совместные исследования Дюбоше, Франка и Хэндерсона позволили с 2013 года получать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне.



Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и по физике, их вручили соответственно за исследование принципа действия «биологических часов» и обнаружение гравитационных волн.



Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

