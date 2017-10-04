Порошенко внесет в Раду 2 закона относительно Донбасса - Сюмар

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта относительно Донбасса.



Об этом в кулуарах украинского парламента заявила депутат от "Народного фронта", председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает Эспрессо.TV.



Она отметила, что первый документ будет касаться именно реинтеграции Донбасса, где эти территории будут признаны оккупированными в результате российской агрессии. Этот законопроект также предусматривает создание единого штаба Оперативного командования и осуществления ряда мероприятий для более эффективной защиты.



"Второй проект закона будет предусматривать продление действия закона, который был принятым парламентом, с выполнения Минских договоренностей. В нем предусмотрена готовность Украины провести амнистию за нетяжкие преступления, выборы на тех территориях, но после того, как Украина получит контроль над этими территориями и российской границей", - подчеркнула Сюмар.

