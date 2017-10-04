Военнослужащие ВСУ получили более 2,5 тыс. квартир – Порошенко

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получили 2,5 тыс. квартир, еще более 2 тыс. жилых помещений построено для сотрудников других силовых ведомств, сообщил президент Украины Петр Порошенко.



"Количество квартир, которые были получены в Вооруженных силах Украины, только в ВСУ, без других силовых подразделений, превзошло 2,5 тыс… Еще более 2 тыс помещений построено для тех, кто служит в Национальной гвардии, СБУ, на границе, в вашем ведомстве (Государственная специальная служба транспорта - ИФ)", - сказал П.Порошенко во время вручения ключей от квартир сотрудникам Госспецслужбы в Чернигове в среду.



По его словам, на данный момент более 2 тыс. воинов-железнодорожников принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

