Восстановление целостности нации

Внимание миллиардов людей приковано к проекту закона о восстановлении территориальной целостности нации. Никто, кроме Ирины Геращенко (первый вице-спикер парламента), не видел вживую текст этого судьбоносного акта. Геращенко даже провела дебаты по проекту. Как это ей удалось, если о содержании данного закона ничего точно не известно? С июня носились лишь смутные слухи о неких новациях. Очевидно, Ира вступает в экстрасенсорные контакты с группой неизвестных разработчиков, что позволяет ей видеть «философию закона».



Очень интересный феномен. Пелевин в своем новом романе описал акт вступления в виртуальную половую связь с философией как течением. Возможно, нечто подобное произошло и с сознанием первого вице-спикера. Оксана Сыроед (простой вице-спикер) стала жертвой розыгрыша неустановленных лиц, подкинувших ей во время посещения отхожих мест якобы «идентичный текст проекта о целостности». Прямо настоящий «гипс» (терминология того же Пелевина). Это ее, Сыроед, возбудило до высшей степени. Примерно как начальника Генерального штаба ВСУ Муженко, увидевшего космические корабли пришельцев в Калиновке за 52 секунды до взрыва. К сожалению, контакт цивилизаций так и не состоялся. Зато вице-спикер со смешной веганской фамилией приняла все за чистую монету и опубликовала секретный документ в одном из отхожих мест Интернета. То есть в своем «Фейсбуке». Буквально через несколько часов она стала всеобщим посмешищем. Только ленивый не рассказывал о том, что настоящий, сакральный текст закона о целостности («целкозакона») отличается от подделки Сыроед как седьмой айфон от восьмого.



Почему такая таинственность? Все просто: закон обладает явно выраженной чудодейственной силой. Он основан на обрядах камлания, открытых древними украинскими шаманами в дебрях тайги.



Благодатью разит и от «Твиттера» посольства США, который анонсировал восстановление целостности и полную поддержку Украины. Это не дешевые экстрасенсорные понты Геращенко, а серьезный источник. В октябре истекает срок действия старого закона об особом статусе Донбасса. Поэтому необходимо срочно принимать новый, чтобы выполнять Минские соглашения



Какие еще чудеса произойдут после принятия целостного закона? Прежде всего, рассосутся все рубцы, в том числе и коллоидные. Исчезнет энурез. Верховный главнокомандующий получит сакральное право вводить все, что пожелает, в одном месте. Или сразу в нескольких местах. Хочешь военное положение? Пожалуйста. Хочешь опцию «развал РФ он-лайн»? Не вопрос

С помощь специально подобранного порядка слов, которые отображают древние руны (письмо, изобретенное тернопольцами во время высадки в Швецию), данный кусочек бумаги низкого качество способен изгнать Путина с оккупированных им территорий нации.Поэтому ни в коем случае нельзя заранее рассказывать о его содержании, иначе исчезнет могучая тайная сила, позволяющая восстановить девственность даже у Ирины Геращенко. Причем независимо от ее половой и иной жизни. А что вы хотите? Космос, пенсионная реформа, деоккупация. Высшие силы задействованы. Именно поэтому Муженко стал видеть космических пришельцев, которые передавали ему горячие приветы, играли на балалайке и крутили дружественные «факи». Само внесение проекта закона о восстановлении целостности нации сопровождалось рядом таинственных и интересных явлений. Это явно были Знаки. Именно так, с большой буквы. Вчера в зале ВР, к примеру, появился сильный запах жженой резины. Вызвали представителей МЧС, пожарных, СБУ. Никто не мог понять, что горит. И только когда один из представителей Радикальной партии вышел из зала, запах исчез. Знамение? Знак? Несомненно. Доподлинно известно, что замироточил старый плакат Юлии Тимошенко в селе Вишневое Житомирской области. Аккурат перед публикацией текста закона на сайте ВР. Его, правда, на сайте еще нет, но плакат мироточит. Жители из окрестных сел идут посмотреть на это чудо. Общее мнение примерно следующее – Юлия Владимировна победит в марафоне, который проводится 8 октября в Мюнхене.Благодатью разит и от «Твиттера» посольства США, который анонсировал восстановление целостности и полную поддержку Украины. Это не дешевые экстрасенсорные понты Геращенко, а серьезный источник. В октябре истекает срок действия старого закона об особом статусе Донбасса. Поэтому необходимо срочно принимать новый, чтобы выполнять Минские соглашения. Но! Вчитываясь в эти строки «твита», не следует упускать из виду потусторонние силы украинских шаманов в вышиванках из верхнего мира! Не особый статус, а восстановление украинскости земель нации – вот что главное.После того, как канонический текст закона после соблюдения древнего ритуала с запахом жженой резины будет принят, начнутся чудеса. Из глубин космоса по Донецкой и Луганской областям ударят «лучи гидности». Высокоэнергетические потоки изгонят русских террористов, стреляющих из запрещенного оружия по силам АТО. Самой антитеррористической операции больше не будет, поскольку не станет террористов.Вместо этого появятся колонны уверовавших в нацию дончан и луганчан с хоругвями, идущих прямиком в фильтрационные лагеря, сделанные по чертежам Оксаны Сыроед. А она помнит, как это все было в старые времена. Генетическую память вилкой не выковыряешь.Автоматически освободится Крым. После того, как на Чонгаре установили мощную телевизионную вышку, оккупационный режим РФ обречен. Он буквально висит на волоске. Волосок в яйце, яйцо (правое) в утке, а та улетела.Какие еще чудеса произойдут после принятия целостного закона? Прежде всего, рассосутся все рубцы, в том числе и коллоидные. Исчезнет энурез. Верховный главнокомандующий получит сакральное право вводить все, что пожелает, в одном месте. Или сразу в нескольких местах. Хочешь военное положение? Пожалуйста. Хочешь опцию «развал РФ он-лайн»? Не вопрос. По статусу ему теперь положена белая лошадь, верхом на которой он поведет верных сыновей и трансгендеров нации в последнее наступление на Кремль. И все это произойдет уже завтра. Мир замер, а Муженко сосредоточился на Альфе Центавра. В районе буфета уже слышно камлание духов древних украинских шаманов.