Порошенко рассказал, зачем нужна реформа образования

Президент Украины Петр Порошенко считает, что реформа системы образования необходима для защиты национальной идентичности и национального языка. "Реформа образования важна, в том числе в вопросе защиты национальной идентичности, защиты национального языка. Ни в коем случае не претендуем на сокращение изучения других языков, включая языки национальных меньшинств, мы требуем, чтобы человек, который окончил школу, знал украинский язык.



Это защита его прав", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами в среду в Чернигове.



По его словам, большим преимуществом для выпускников школ будет знание нескольких языков, однако украинский язык является необходимостью, например, для трудоустройства.

