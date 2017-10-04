Новый Верховный суд заработает уже в нынешнем году - Порошенко

Обновленный Верховный суд начнет работу уже в 2017 году, считает президент Украины Петр Порошенко.



"Я обращаю внимание тех, кто каждый день разжигает "зраду", что Верховный суд заработает уже в этом году, и, без сомнения, это будет лучший его состав за все годы независимости", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами в среду в Чернигове.



Президент подчеркнул, что конкурс на Верховный суд сейчас находится на финише. "Одновременно все судьи Верховного суда и высших специализированных судов пойдут в отставку. Кто хочет (остаться - ИФ) – на новый, прозрачный конкурс", - сказал П.Порошенко.



"Весь этот конкурс занял практически год. Кому-то кажется это долго – возможно. Но этот год продемонстрировал Украине и всему миру, что Украина способна провести беспрецедентный отбор кандидатов на очень высоком уровне", - отметил он.



Президент добавил, что ему очень приятна высокая оценка европейских экспертов открытости проведения этого конкурса и качество. "Более того, даже предлагается использовать наш опыт для других стран", - сказал глава государства.



По его словам, судьями обновленного Верховного суда впервые станут научные деятели, адвокаты, известные правозащитники.

