Полански обвинили в еще одном изнасиловании

В прокуратуру кантона Санкт-Галлен в Швейцарии поступила жалоба от местной жительницы на режиссера Романа Полански, в которой она обвиняет его в изнасиловании.



По словам пресс-секретаря кантона Романа Доблера, речь идет о 61-летней Ренате Лэнгер, которая заявила, что была изнасилована в 1972 году в городе Гштаат.



«Сегодня все файлы, все, что мы имеем по делу, будет передано в генеральную прокуратуру кантона Берн», — заявил Доблер.



По его словам, после того, как будет определено, под чью юрисдикцию попадает данное дело, будет установлено насколько оно соответствует срокам давности.

