В Украине проведут исследование по изучению популяции лося

Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство аграрной политики и продовольствия проведут совместное исследование по изучению популяции лося европейского в Украине, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.



“Мы сохранили большое количество популяции лося, и утвержденный лимит, принятый в этом году, является минимально возможным. А следующим шагом будет проведение совместно с Минагрополитики, природоохранными организациями и Академией наук исследование популяции лося европейского”, - сообщил он в ходе брифинга в среду.



В зависимости от результатов исследования министерства подготовят соответствующую программу, отметил министр.



“Анализ показал, что большая часть тех животных, которые внесены в лимиты, обеспечена частными хозяйствами”, - уведомил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

