Киев направил ноту Польше из-за свастики на здании консульства

Посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Польши в связи с нанесением неизвестными вандалами антиукраинских надписей на здании украинского консульства в польском городе Жешув.



Об этом собщают Українські новины со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу.



"Мы уже направили ноту в МИД Польши. Я разговаривал (об этом инциденте, - ред.) с заместителем министра иностранных дел", – сказал Дещица.



По словам посла, местная полиция на месте проводит расследование.

