Путин: я не решил, буду ли баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок.



«Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — сказал Путин.



Он уточнил, что по закону это надо сделать в конце ноября — начале декабря.



«Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», — добавил он.

