Действия РФ в отношении Украины являются "вооруженной агрессией" – законопроект

Применение Российской Федерацией вооруженной силы против Украины является "преступлением вооруженной агрессии" и грубо нарушает Хельсинкский акт от 1 августа 1975 года, Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ 1997 года.



Такое определение содержится во внесенном президентом Украины Петром Порошенко в парламент законопроекте об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. В частности, в тексте идет отсылка к пунктам "а", "b", "c", "d" и "g" статьи 3 Резолюции 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 14 декабря 1974 года.



В законопроекте отмечается, что Российская Федерация "инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, используя регулярные соединения и подразделении вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации, подчиненных и направляемых ими российских советников и инструкторов и используя переброшенные, созданные, управляемые, контролируемые и поддерживаемые, в том числе финансово, вооруженные банды и группы, иррегулярные силы и наемников".



Согласно тексту законопроекта, РФ установила на оккупированных территориях Донбасса оккупационную власть, осуществляемую ее вооруженными силами и другими воинскими формированиями, государственными органами и подконтрольными РФ самопровозглашёнными органами ("оккупационная администрация Российской Федерации").

