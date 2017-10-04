Порошенко предлагает обновить состав Печерского и Соломенского райсудов Киева

Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание отдельной антикоррупционной палаты в составе нового Верховного суда Украины, а также обновить состав судей Печерского и Соломенского районного судов Киева для ускорения рассмотрения дел по борьбе с коррупцией.



"Думаю, что в ближайшее время можно создать, как я уже говорил, специализированную антикоррупционную палату в Верховном суде, которая будет иметь кассационную инстанцию по всем антикоррупционным делам", - сказал он на встрече со студентами в среду в Чернигове.



П.Порошенко считает, что следует также ускорить обновление на конкурсной основе судов в Киеве, в частности, судей в Печерском и Соломенском районных судах. "Потому что именно на столицу приходится львиная доля антикоррупционных дел, которые требуют немедленного рассмотрения, объективного, справедливого, непредвзятого, но немедленного", - отметил он.



Президент подчеркнул, что это должно быть сделано не вместо создания Антикоррупционного суда. "Это еще плюс к нему, чтобы мы не теряли время в рамках единой антикоррупционной стратегии", - пояснил он.

