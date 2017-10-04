Украинская сторона СЦКК увидела предпосылки обострения конфликта на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) констатирует, что возобновление использования беспилотных летательных аппаратов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области (НВФ ОРЛО) является свидетельством провокационных действий для создания предпосылок с целью обострения конфликта на Донбассе.



"Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность из-за возобновления применения со стороны ОРЛО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что является прямым нарушением Минских договоренностей. Так, на протяжении 3 октября подразделения Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксировали полеты 5 БПЛА, которые были запущены с территории ОРЛО", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке в среду.



Характер использования этих БПЛА свидетельствует о том, что они занимаются разведкой не только позиций подразделений ВСУ, но и других военных объектов, расположенных на территории Украины, констатирует СЦКК.



"Данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны НВФ ОРЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", - подытоживается в сообщении.

