У Николая Караченцова диагностировали злокачественную опухоль

У актера Николая Караченцова диагностировали новую злокачественную опухоль. Об этом журналистам рассказала его супруга Людмила Поргина. Ранее Караченцова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", - приводит слова Поргиной журнал StarHit.



В среду, 4 октября, стало известно, что Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского, где он провел более двух недель в отделении нейрохирургии. По словам его сына, все это время актер проходил плановое обследование и врачи посоветовали Караченцову пройти нужные обследования в других специализированных учреждениях.



В 2005 году Николай Караченцов попал в аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. Караченцов проходил лечение в Центре патологии речи и нейрореабилитации.



Однако речь актера так и не восстановилась, на сцену он не вернулся, хотя изредка принимает участие в отдельных проектах. Так, 1 октября 2009 года Караченцов появился на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска "Я не солгу!". В 2013 году он сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые Росы. Возвращение".



В 2014-м в театре "Ленком" прошел юбилейный вечер Николая Караченцова "Я здесь!", а также мероприятие, посвященное выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченному к 70-летию актера. 12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым орденом "Служение искусству".



27 февраля 2017 года Караченцов попал в аварию в Щелковском районе Подмосковья. Toyota, где находился артист, и микроавтобус "Газель" столкнулись в окрестностях поселка Загорянский. От удара иномарка, за рулем которой была Людмила Поргина, перевернулась.



После ДТП актер был доставлен в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день переведен в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали гематому глазницы. Караченцова выписали 3 марта.



9 марта мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил супругу Караченцова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

