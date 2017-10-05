Почему нельзя пропускать завтрак

Как отмечает The Health Site, если человек пропускает завтрак, у него более чем в два раза повышается риск атеросклероза. В результате ограничивается приток крови и кислорода к важным органам. Это показал эксперимент, в котором участвовали изначально здоровые люди без сердечно-сосудистых недугов и хронических болезней почек.



При этом добровольцев разбили на три группы: потреблявшие с утра менее 5% от общего дневного потребления энергии (не завтракали и выпивали только кофе или сок), потреблявшие с утра более 20% (завтракали) и потреблявшие 5-20% (завтрак был низкокалорийным).



Из 4052 добровольцев 2,9% пропускали завтрак, 69,4% имели низкокалорийный завтрак и 27,7% завтракали полноценно. Оказалось, признаки атеросклероза наблюдались чаще у людей, пропускавших завтрак и у группы выбиравших низкокалорийный завтрак. Также кардиометаболические маркеры риска чаще присутствовали у этих групп людей.



У пропускавших завтрак был больше объем талии, Индекс массы тела, выше давление, показатели жиров и сахара в крови. К тому же пропускавшие завтрак нередко в целом вели нездоровый образ жизни - плохо питались, часто употребляли спиртное, курили, страдали от гипертонии и лишнего веса.

