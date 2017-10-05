Польша обещает прекратить поставки угля с Донбасса

Польша заверила Украину, что поставки угля из оккупированных районов Донбасса будут запрещены. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, ссылаясь на слова своего коллеги из Польши Кшиштофа Тхужевского, передает 112 Украина.



"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверения, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены", - рассказал Насалик.



Украинский министр выяснил, что уголь из донецких шахт попадает не только в Польшу.



"Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), связанное с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польше, но и в другие европейские страны. Поэтому сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс", - отметил глава Минэнерго.

