Каталония не получит независимость - министр экономики Испании

Министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность получения Каталонией независимости по итогам референдума."Каталония не получит независимость", - заявил он в четверг в телевизионном эфире агентства "Блумберг", отметив, что "при (ее - ИФ) неуважении закона с Каталонией обсуждать нечего". Кроме того, он считает, что возможность переговоров между Мадридом и Барселоной создаст опасный прецедент не только для Испании, но и для всей Европы.



Л.де Гиндос отметил, что независимость этого автономного региона, по его мнению, только навредит жителям Каталонии.



"Мы защищаем благосостояние каталонского общества", - подчеркнул министр экономики.



Глава экономического ведомства Испании также напомнил, что региональное правительство Каталонии располагает очень высоким уровнем самоуправления, в то же время он назвал местных властей "безумными".



1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

