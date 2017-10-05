Перерасчет пенсий проведут без обращений пенсионеров

Перерасчеты пенсий будут проводиться без личных обращений пенсионеров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает корреспондент УНН. "Все перерасчеты пенсий будут проведены без личных обращений пенсионеров", - сказал А.Рева.



По словам министра, еще одно важное решение, которое предполагается принятым законом, это введение постоянной ежегодной индексации перерасчета пенсий.



"Ежегодно опосредованная индексация пенсий с 2021 года будет происходить путем увеличения перерасчета заработной платы, с которой исчислена пенсия, на 50% роста средней зарплаты за три предыдущих года и на 50% рост индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2019-2020 годах показатель средней заработной платы дохода в Украине, с которой уплачены страховые взносы, которые применяются для перерасчета пенсий, увеличится на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной й платы (дохода в Украине), с которого уплачены страховые взносы за год, предшествующий году, в котором проводится увеличения", - сказал министр.



При этом он пояснил, что "речь идет о том, что 2 года - 2019 и 2020 - мы будем брать 50% роста заработной платы за предыдущий год, а с 2021 - за 3 предыдущих года".



По его словам, это обеспечит ежегодный перерасчет пенсий для людей, которые ранее вышли на пенсию и не будет зависеть от политиков, о повышении.

