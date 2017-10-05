Министр рассказал, кому оставили досрочный выход на пенсию

За несколькими категориями граждан будет сохранено право на досрочный выход на пенсию. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "Укринформ".Так, право на пенсию с 50 лет будут иметь матери, которые родили 5 детей, а также инвалиды с детства.



Военные, которые принимали участие в боевых действиях, будут выходить на пенсию в 55 лет, люди, которые болеют гипофизарным нанизмом (карликовость) - в 40-45 лет.



Кроме того, досрочно пенсию смогут оформлять артисты при наличии выслуги от 20 до 35 лет (по специальному перечню), журналисты в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий, и чернобыльцы.

