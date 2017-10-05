Китай может заставить инвесторов «Милана» вернуть стране €200 млн

Правительство Китая может потребовать у инвесторов итальянского футбольного клуба «Милан» вернуть стране €200 млн, сообщает RT.



Отмечается, что 16 октября в Поднебесной состоится конгресс, на котором могут быть объявлены новые ограничения на иностранные инвестиции. Данные ограничения могут коснуться и инвесторов «Милана», в результате чего €200 млн, вложенные в клуб фондами Huarong и Haixia, могут быть возвращены в Китай.

